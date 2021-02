Der 1. FC Magdeburg hat Christian Titz als neuen Cheftrainer der Drittligamannschaft verpflichtet. Das teilte der Verein am Freitagabend mit. Der 49-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis 30. Juni 2022, der für die 3. Liga Gültigkeit besitzt. Er wird die Mannschaft bereits auf das Drittligaspiel bei Türkgücü München vorbereiten und am Montagabend bei der Partie auf der Bank sitzen. Titz tritt die Nachfolge von Thomas Hoßmang an, der am Dienstag zurückgetreten war.

"Wir sind sehr froh, dass es uns innerhalb weniger Tage gelungen ist, Christian Titz für den 1. FC Magdeburg zu gewinnen. Mit ihm haben wir einen neuen Impuls gesetzt und gehen jetzt gemeinsam die Mission Klassenerhalt in der 3. Liga an. Er verfügt über viel Erfahrung, hat bereits in der Bundesliga und in der 2. Bundesliga gearbeitet. Es gilt jetzt, schnell die Mannschaft zu erreichen und in eine erfolgreichere Zukunft zu führen", wird Sportdirektor Otmar Schork in der Mitteilung zitiert.