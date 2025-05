Bester Knipser der 3. Liga

Daferner, der bereits zwischen 2020 und 2022 bei der SGD unter Vertrag war, kehrte im vergangenen Sommer per Leihe nach Dresden zurück und entwickelte sich zum Dauerknipser bei den Sachsen. In der laufenden Spielzeit erzielte Christoph Daferner bislang in 39 Pflichtspielen SGD 19 Tore und bereitete fünf weitere Treffer vor und ist damit der Toptorjäger der Liga. Bildrechte: picture alliance/dpa | Robert Michael

Daferner: "War mein unbedingter Wille, in Dresden zu bleiben"

"Ich habe in den letzten Wochen bereits kein Geheimnis daraus gemacht, dass es mein unbedingter Wille ist, hier in Dresden zu bleiben. Meine Familie und ich fühlen uns in der Stadt extrem wohl", erklärte Daferner. Man wolle, nachdem man den Traum vom Aufstieg erfüllt hat, "diesen Weg jetzt in der 2. Liga fortsetzen". "Ich freue mich sehr, dass sich die Verantwortlichen so um mich bemüht haben und sich beide Vereine jetzt einigen konnten."

Dynamo Dresdens Geschäftsführer Thomas Brendel begründete die feste Verpflichtung auch mit dem hohen Stellenwert des Spielers in der Mannschaft. Der sei nicht nur nach Toren zu messen. "Er geht jederzeit demütig voran, will sich immer wieder verbessern und lässt in jeder Partie das Herz auf dem Platz. Dieser Einsatz gepaart mit der Identifikation zum Verein zeichnet ihn aus und macht ihn für uns zu einem wichtigen Baustein für die neue Spielzeit." Bildrechte: IMAGO / Picture Point