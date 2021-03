Der 23-Jährige musste nach einem Zweikampf noch vor der Halbzeitpause ausgewechselt werden. "Es hat in meinem Sprunggelenk ordentlich gescheppert in der Szene, die wenig später zu meiner Auswechslung geführt hatte. Ich bin froh, dass die erste Diagnose nun erst einmal keine schwerwiegendere Verletzung bedeutet", erklärt Daferner in einer Vereinsmitteilung.