10. März 2019: Thomas Uhlig - der als Veranstaltungsleiter beim Spiel gegen VSG Altglienicke auftrat - tritt als Geschäftsführer der CFC GmbH und Vorstand des Chemnitzer FC e.V. zurück. Daniel Frahn wird vom Verein mit einer Geldstrafe belegt.



11. März 2019: Der Chemnitzer FC entbindet als Konsequenz aus den Vorfällen am 9. März die Fanbeauftragte Peggy Schellenberger, den Stadionsprecher Olaf Kadner und Presse-Assistent Maximilian Glös von ihren Aufgaben.



12. März 2019: Der Nordostdeutsche Fußballverband sperrt Daniel Frahn per einstweiliger Verfügung.



14. März 2019: Insolvenzverwalter Klaus Siemon äußert sich auf einer Pressekonferenz zu den Vorkommnissen am 9. März. Veranstaltungsleiter Thomas Uhlig sei verantwortlich gewesen, sei aber bedroht und erpresst worden. Siemon spricht von einer Bedrohungslage. Er selbst habe im Vorfeld nichts von der geplanten Trauerbekundung für Thomas Haller vor dem Punktspiel gegen die VSG Altglienicke gewusst.



14. März 2019: Der Chemnitzer FC lädt am 4. April 2019 zur Mitgliederversammlung.



15. März 2019: Der Chemnitzer FC trennt sich von seinem Sicherheitsdienst. Neben dem Sicherheitspersonal werde auch der Sicherheitsbeauftragte ausgetauscht, heißt es in einer Mitteilung.



18. März 2019: Daniel Frahn wird vom Sportgericht des NOFV für vier Pflichtspiele gesperrt, zwei davon sind zur Bewährung ausgesetzt. Zudem muss Frahn 3.000 Euro Geldstrafe zahlen.



21. März 2019: Mit Uwe Bauch, Lutz Wienhold und Norman Löser treten drei Aufsichtsrats-Mitglieder zurück.



28. März 2019: Die für den 4. April angesetzte Mitgliederversammlung wird wegen verfahrensrechtlicher Bedenken erneut abgesagt. Es sei nicht klar, ob alle Mitglieder satzungsgemäß eingeladen wurden.