"Rot-Weiss Essen ist endlich wieder da, wo der Verein hin gehört - im Profifußball. Jetzt gilt es hart zu arbeiten, um schnellstmöglich positive Ergebnisse einzufahren. Ich habe große Lust meine Erfahrung ab sofort einzubringen und kann es kaum erwarten, vor dem emotionalen Publikum an der Hafenstraße zu spielen", erklärte Fandrich in einem Statement auf der Vereinshomepage.

Sein neuer Arbeitgeber, bei dem Fandrich wie in Aue mit der Nummer 5 auflaufen wird, freut sich auf die Erfahrung von mehr als 200 Partien in der 2. Bundesliga. "Clemens Fandrich war in den vergangenen Jahren unumstrittener Stammspieler bei einem etablierten Zweitligisten. Er bringt viel Erfahrung mit und wird unserem Spiel mehr Stabilität verleihen", so RWE-Sportdirektor Jörn Nowak. Essen-Coach Christoph Dabrowski lobte Fandrich dafür "auch offensiv in der Spielfortsetzung seine Akzente" zusetzten. Zudem sei er es gewohnt, "mit Drucksituationen umzugehen".