Der Aufsteiger aus der Hauptstadt, der wegen Corona-Fällen bereits das Spiel am Dienstag beim Halleschen FC kurzfristig absagen musste, hat die Absetzung beim Verband bereits beantragt. "Etwas anderes als eine Absage ist gar nicht möglich, das muss man so sagen. Wir haben noch weitere Fälle über Nacht zum Mittwoch dazu bekommen", hatte zuvor bereits Viktoria-Trainer Benedetto Muzzicato angesichts der neuen Fällen gesagt. Der größte Teil der Mannschaft befindet sich aktuell in häuslicher Quarantäne. "Gegen Halle hatten wir zwölf Feldspieler zur Verfügung. Jetzt sind es noch weniger."