Der FSV Zwickau hatte gezwungenermaßen am Wochenende spielfrei. Da den Westsachsen nach mehreren Corona-Infektionen im Team weniger als 16 einsatzberechtigte Spieler zur Verfügung standen, wurde das Heimspiel gegen den TSV Havelse vom DFB abgesagt .

Wie ist die weitere Entwicklung? Der MDR fragte am Montag (1. November) im "SpiO"-Frühstück bei FSV-Sportdirektor Toni Wachsmuth nach. Der 34-Jährige ist optimistisch, dass die kommende Begegnung am Sonntag (7. November) bei Wehen Wiesbaden über die Bühne gehen kann.

Schon letzte Saison war der FSV Zwickau durch etliche Absagen stark gebeutelt, zudem fielen viele Spieler aus. Toni Wachsmuth hofft, dass sich dieses "Pech nicht wiederholt" und es aktuell bei der jüngsten Spielabsage bleibt. Denn "aktuell ist es nur eine kleine Gruppe, die positiv getestet wurde, allen betroffene Akteuren geht es aber gut. Sie sind symptomfrei", erzählte der Zwickauer Sportdirektor. Neben den Positivgetesteten wurden weitere ungeimpfte Spieler als Kontaktpersonen in Isolation geschickt.

Mit Ausblick auf diese Woche hofft er, dass in den kommenden Tagen diese wieder auf den Platz zurückkehren: "Ich gehe davon aus, dass unser Trainingskader Mitte der Woche wieder ordentlich gefüllt ist", so Wachsmuth. Voraussetzung dafür sind negative PCR-Tests, die am Montag durchgeführt werden. Wer lediglich als Kontaktperson eingestuft wurde, kann sich nach der Hälfte der Quarantäne-Zeit "freitesten".