Ein Fest oder sogenannten Superspreader habe es nicht gegeben. Sieben Spieler seien letzte Woche Dienstag gemeinsam Essen gewesen, aber dass müsse man ihnen zustehen, erklärte Schork. Nach dem Bekanntwerden eines positiven Falls, sei dieser Spieler sofort isoliert worden. Am Wochenende hätten sich dann weitere Spieler krankgemeldet, eine PCR-Testreihe für alle am Montag habe dann am Dienstag die vielen positiven Fälle gezeigt. "Wir waren alle niedergeschlagen", so Schork.