"Der MSV hat dem DFB die notwendigen Unterlagen zukommen lassen, nach denen am Spieltag nicht die erforderliche Anzahl von mehr als 13 Spielern inklusive eines Torhüters zur Verfügung steht", hieß es in einer Mitteilung des Drittligisten am Mittwoch (14. Oktober). Laut MSV ist der Kader "aktuell aufgrund von positiv auf Corona getesteten Spielern, weiteren wegen Kontakts in Quarantäne befindlichen Akteuren sowie Verletzten entsprechend dezimiert".



Die Saalestädter standen mit den Duisburgern in ständigem Kontakt und waren auf die mögliche Absage vorbereitet. Gefallen wird das Ganze den Hallensern dennoch nicht, Trainer Florian Schnorrenberger wollte spielen. Abfahrt Richtung Schau-ins-Land-Arena nach Duisburg war für Samstagvormittag geplant.