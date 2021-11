Die Corona-Infektionszahlen in Sachsen steigen weiter rasant. Seit Montag (08.11.2021) gilt in Sachsen nun die 2G-Regel in Teilen des öffentlichen Lebens - auch beim Drittligisten FSV Zwickau. Beim Heimspiel am Samstag gegen den Aufsteiger TSV Havelse werden erstmals nur Geimpfte und Genesene im Stadion sein.

Maximal 5.000 Zuschauer werden das Spiel zwischen Zwickau und Magdeburg verfolgen können. Bildrechte: imago images/Jan Huebner

Da die 7-Tage-Inzidenz derzeit über 35 liegt und Spiele des FSV als Großveranstaltung gelten, dürfen maximal nur noch 50 Prozent der vorhandenen Plätze belegt werden. In Zwickau sind damit ab sofort nur noch 5.000 Zuschauer zugelassen. Kein Problem, könnte man auf den ersten Blick meinen. Schließlich kamen im Durchschnitt nur 3.659 Zuschauer zu den Heimspielen.



Gegen Havelse wird sich das Fan-Interesse in Grenzen halten, aber beim Heimspiel am 20.11.2021 gegen den Liga-Primus 1. FC Magdeburg wäre die Auslastung möglicherweise höher gewesen. "Unter ganz normalen Umständen haben wir in diesen Spielen mit 7.000 bis 9.000 Zuschauer kalkuliert", erklärte Pressesprecher Daniel Sachen auf "Sport-im-Osten"-Anfrage. Wie viele Fans durch 2G weniger im Stadion sein werden, mag er nicht prognostizieren. "Das werden wir erst am Samstag sehen."