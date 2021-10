Nach zuletzt zwei Siegen in Serie droht der FSV Zwickau ausgebremst zu werden. Am kommenden Samstag (23. Oktober) steht für die Elf von Joe Enochs der Auswärtsauftritt bei Waldhof Mannheim. Hinter der Partie steht - Stand jetzt - allerdings ein großes Fragezeichen.

Wegen mehrerer Corona-Fälle musste bereits das Mannheimer Spiel am vergangenen Samstag gegen 1860 München abgesagt werden. Insgesamt befinden sich 17 Profis und Waldhof-Trainer Patrick Glöckner in Quarantäne. Nach Informationen des Online-Portals "Mannheim24" standen beim Mannschaftstraining am Sonntag nur neun Spieler und zwei Torhüter zur Verfügung.