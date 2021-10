Am vergangenen Wochenende hatten sich insgesamt 17 Profis und Waldhof-Trainer Patrick Glöckner nach mehreren Corona-Fällen in Quarantäne begeben müssen. Nach einer PCR-Testreihe am Dienstag konnten die ersten Spieler am Mittwoch zurück ins Teamtraining kehren. Wie Mannheims Pressesprecher Yannik Barwig auf Anfrage von "Sport-im-osten" mitteilte, können aktuell 14 Profis am Training teilnehmen.