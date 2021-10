Derweil hat sich auch in Zwickau die Corona-Lage angespannt. Im Rahmen der regelmäßigen Routinetests wurden im Vorfeld zwei Akteure positiv auf Covid-19 getestet, teilte der Verein am Freitag mit. Beide Spieler befinden sich in Quarantäne und fallen auch für das darauffolgende Heimspiel gegen den TSV Havelse am 30. Oktober aus.