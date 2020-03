Das Drittliga-Heimspiel des 1. FC Magdeburg gegen den 1. FC Kaiserslautern am kommenden Samstag (14. März, ab 14 Uhr live im MDR Fernsehen und Stream) in der MDCC-Arena steht auf der Kippe. Aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus hat die Stadt Magdeburg am Montag (9. März) entschieden, Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Gästen vorerst auszusetzen.