Claus-Dieter Wollitz ist ein Mann deutlicher Worte. Das hat er in der Vergangenheit bereits ein ums andere Mal bewiesen. Und so nimmt der Magdeburger Trainer auch im Zuge der Coronakrise kein Blatt vor den Mund: "Fußball ist zweitrangig. Die Gesundheit geht vor, das steht über allem", sagte der 54-Jährige am Mittwoch in einem Interview auf dem vereinseigenen Kanal und appellierte in an die Gemeinschaft: "Jetzt ist Solidarität, Vernunft und Respekt wichtig. Wir können alle unseren Beitrag dazu leisten, dass der Kampf gegen den Virus schnellstmöglich gewonnen wird".

FCM begrüßt Entscheidung

Am Montag (16.03.2020) hatten der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und die Vertreter der Klubs beschlossen, die Saison der 3. Liga aufgrund der Coronavirus-Pandemie bis zum 30. April zu unterbrechen. Eine Entscheidung, die nicht nur Wollitz, sondern auch Maik Franz, Sportlicher Leiter der Hauptstädter, begrüßt: "Ich finde es gut. Dadurch hat man Zeit gewonnen und kann abwarten, was in den nächsten Wochen passiert".

Aktuell halten sich die FCM-profis mit individuellen Trainingsplänen fit. Auch kommende Woche soll individuell trainiert werden: "Jeder kann sich zuhause verbessern. Und sollte es uns ermöglicht werden, ab dem 30. April wieder auf den Trainingsplatz zu gehen, wären wir sehr gut vorbereitet", ließ Wollitz durchblicken.

"Der Verein zeigt jetzt seine Stärken"

Dabei zahlt sich vor allem die gute Struktur im Verein aus, durch die man nicht kopflos in die Krise geschlittert sei, wie der Übungsleiter deutlich machte: "Der Verein zeigt jetzt seine Stärken, zeigt dass er in den letzten Jahren sehr gut gewirtschaftet hat. Das gibt Rückendeckung für alle Angestellten".

Aus der aktuell komplizierten Situation ergeben sich aber auch durchaus Chancen, machte Wollitz deutlich. So "sollte man jetzt noch verantwortungsvoller" miteinander umgehen und sich besonders "als Spieler auf den Tag X vorbereiten".

Bei einer Wiederaufnahme des Spielbetriebs ab Mai müssten die Klubs schließlich alle drei Tage spielen. Deshalb sollten die verbliebenen Spiele "einen Anreiz und eine Motivation sein, sich auch mental vorzubereiten", machte der ehemalige Cottbusser Trainer klar.

Franz will Personalplanung vorantreiben

Das Positive will auch Maik Franz aus der Situation ziehen. So kündigte der Ex-Profi an, unabhängig von der schwierigen Gesamtlage, die Personalplanungen für die kommende Saison weiter voranzutreiben: "Jetzt gilt es andere Aufgaben anzugehen. Das betrifft die Vertragssituation im eigenen Kader aber auch perspektivisch das Thema Neuzugänge", so der 38-Jährige.

Ob die Magdeburger, aktuell auf Platz 15. in der Liga, im kräftezehrenden Abstiegskampf das Ruder umreißen können, bleibt abzuwarten. Dass man sich der derzeitigen Situation - trotz aller Unwägbarkeiten – nicht nur stellt, sondern aus ihr auch das Mindestmaß herausholen will, scheint jedoch gewiss.