Aufsteiger Energie Cottbus hat auch beim FC Ingolstadt gepunktet. Das Team von Trainer Claus-Dieter Wollitz holte ein 1:1. Dabei markierten die Lausitzer mit dem ersten gefährlichen Angriff die Führung. Phil Halbauer wurde in der 23. Minute stark in Szene gesetzt und vollendete aus halblinker Position ins lange Eck. Danach drückten die Gastgeber auf den Ausgleich, Elias Bethke konnte mit Glanzparaden den Einschlag verhindern. So rettete Energie die glückliche Führung in die Pause.



Nach dem Wechsel wurde es ein Abnutzungskampf, Sebastian Grönning gelang in der 59. Minute der mittlerweile verdiente Ausgleich. Danach gab es Chancen auf beiden Seiten, wobei die Cottbuser in der Schlussphase zunächst näher am Sieg waren. Doch auch Ingolstadt blieb gefährlich, Ex-Energie-Knipser Tim Heike vergab in der Nachspielzeit den möglichen Sieg für die Schanzer.