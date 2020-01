Aytac Sulu ist ein durchaus klangvoller Name: Als Kapitän von Darmstadt 98 marschierte er einst von der 3. Liga in die Bundesliga. Dort sorgte der Innenverteidiger mit gleich sechs Kopfball-Treffern richtig für Furore - besser war in den großen europäischen Ligen niemand. Unter Trainer Dirk Schuster (heute Aue) war er absoluter Führungsspieler. Eine ähnliche Rolle erhofft sich Jenas Coach Rico Schmitt nun auch vom 34-Jährigen: "Aytac Sulu hatte in Darmstadt eine beeindruckende Leistungsbilanz, war dort langjähriger Leistungsträger und gleichzeitig eine absolute Führungspersönlichkeit. Er ist ein robuster Spieler, bringt Mentalität und viel Erfahrung mit, kennt Abstiegskampf und ist einer, von dem wir uns versprechen, dass er unserer Mannschaft mit dieser Erfahrung helfen und Stabilität geben wird."

Sulu bringt jede Menge Kopfballstärke. Hier zeigt er sie (li. oben) bei Werder Bremen Bildrechte: imago images / Jan Huebner