Die Rostocker begannen eher verhalten, die Regie übernahmen die Lauterer. Der quirlige Pick versuchte es in der zehnten Minute aus der Distanz, sein Schuss strich aber doch um einige Meter über den Hansa-Kasten. So langsam fingen sich die Nordlichter und kamen in der 22. Minute zur besten Chance des Spiels bis dahin. Scherff ging an drei Gegenspielern vorbei und drückte aus 15 Metern ab. Die Kugel verfehlte das Ziel um Zentimeter. In der 39. Minute schlug es dann doch im Hansa-Tor ein. Die Gastgeber bekamen den Ball nicht geklärt, Röser passte in die Tiefe und Morabet verwandelt mit Übersicht zur FCK-Führung. Im Gegenzug hatte Breier den Ausgleich auf den Fuß, scheiterte jedoch freistehend an Kaiserslauterns Schlussmann Spahic.