Dynamo Dresdens Ex-Profi Daniel Wansi ist im Alter von 42 Jahren gestorben. Das teilte der Fußball-Drittligist am Donnerstag via Social Media mit.

Die Sachsen schrieben auf Instagram: "Die SGD trauert um Daniel Jules Oscar Wansi. Unser ehemaliger Spieler und absoluter Publikumsliebling ist am heutigen Donnerstag im Alter von nur 42 Jahren viel zu früh verstorben. Unseres Gedanken sind in diesen Stunden bei seinen Angehörigen, denen wir in dieser schweren Zeit unser tiefstes Mitgefühl aussprechen." Der Kameruner lief in der Zweitliga-Saison 2004/05 28 Mal unter Trainer Christoph Franke für die Schwarz-Gelben auf. Auch wenn dem Angreifer dabei kein Tor gelang, so wurde er dennoch zum Publikumsliebling.