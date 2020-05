Die 3. Liga wurde 2008 zum Zwecke der weiteren Professionalisierung des deutschen Fußballs konstruiert. Sie hat es im Laufe ihrer Existenz geschafft sich zu einer starken Marke zu entwickeln. Egal ob in der TV-Vermarktung oder anderen Bereichen, ist es der 3.Liga gelungen nach und nach neue Potenziale zu erschließen, wenn auch noch nicht in der Qualität, dass die Lücke zu den Ligen der DFL entsprechend zufriedenstellend ausfällt. Unbestritten ist somit, dass die Marke "3. Liga" noch sehr viel Potenzial, insbesondere hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung aufweist.

In den fünf Regionalligen spielen derzeit 91 Vereine. Die Spielklasse fungiert aktuell als Schnittstelle zwischen Profifußball und Amateurfußball. In der Regionalliga treffen somit verschiedene "Welten" aufeinander. Gut aufgestellte Profivereine und Vereine mit hohem Potenzial (z.B. Absteiger der 3.Liga oder Vereine mit großer Tradition, Fan-Basis und entsprechender Infrastruktur) treffen hier auf erfolgreich arbeitende Amateurvereine, die oft bereits ihr sportliches und wirtschaftliches Limit erreicht haben. Vor allem die wirtschaftlichen und infrastrukturellen Verhältnisse der Vereine in den Regionalligen unterscheiden sich dabei zwangsläufig immens. Aufgrund des Mangels an namhaften Vereinen bzw. der relativ hohen Anzahl an Amateurvereinen sind die Vermarktungsmöglichkeiten der einzelnen Regionalligen sowie das Fan-Interesse an den Ligen äußerst überschaubar.