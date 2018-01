Bergner tritt die Nachfolge von Horst Steffen an, der am vergangenen Dienstag in Chemnitz von seinen Aufgaben entbunden wurde. Vor seinem Engagement in Chemnitz war Bergner bis zum November 2017 beim Ligakonkurrenten FC Rot-Weiß Erfurt als verantwortlicher Trainer tätig. Ihm zur Seite steht Sreto Ristic, der weiterhin Co-Trainer beim CFC bleibt.