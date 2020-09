"Das war schon ein Riesenwunder", so Frick im "SpiO-Talk" am Mittwoch: Corona, Sperren und Verletzungen hätten dem Team ohnehin schon zugesetzt. Dann seien auch noch Pleiten gegen die direkte Konkurrenz dazu gekommen. Insofern ist der 30-Jährige, der schon seit 2011 bei den Westsachsen kickt und vergangene Saison 34 Liga-Partien machte, "superstolz und superglücklich", dass es dann doch noch mit einem weiteren Jahr 3. Liga geklappt hat. Ein Lob spricht er an Trainer Joe Enochs aus: "Er ist immer ruhig geblieben, obwohl er ja auch unter Druck gestanden haben muss." Mit Siegen wie einem 3:2 über den späteren Zweitliga-Aufsteiger Braunschweig zog sich die Mannschaft an den eigenen Haaren aus dem Sumpf. Ein Doppelschlag in der Nachspielzeit brachte am drittletzen Spieltag den so wichtigen Dreier.