Die Videokonferenz des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) mit den Vertretern der Klubs der 3. Liga ist erwartungsgemäß ohne konkrete Beschlüsse zu Ende gegangen. Bei der Tagung sei deutlich geworden, "dass sich die Voraussetzungen und gesetzlichen Verfügungslagen an den einzelnen Standorten der Drittligisten deutlich unterscheiden", hieß es in einer Mitteilung des DFB am Dienstag. "Oberste Priorität hat unverändert die Eindämmung der Pandemie und die Sicherstellung des Spielbetriebs." Zu den Drittligisten gehören auch Magdeburg, Halle, Zwickau und Rostock.

Nächste Tagung am 25. August

Peter Frymuth (DFB-Vizepräsident) Bildrechte: imago images / Jan Huebner Bei der Konferenz wurde unter anderem über Maßnahmen im Bereich der Eintrittskarten, um Infektionswege nachzuverfolgen, ebenso gesprochen wie über Gästekontingente, Stehplätze, Alkoholausschank, Abstandsregelungen und Mund-Nasen-Schutz. Am 25. August soll die nächste Managertagung stattfinden. Die Saison in der 3. Liga beginnt am 18. September. "Die Ergebnisse der gestrigen Gesundheitsministerkonferenz haben gezeigt, dass wir gut beraten sind, auf der Basis unseres Hygienekonzepts für den deutschen Fußball gemeinsame und tragfähige Lösungen zu finden", sagte DFB-Vize Peter Frymuth.

Klubs arbeiten vor Ort an Zuschauerkonzepten

Tom Eilers, Vorsitzender des Ausschuss 3. Liga, erklärt: "Es bleibt unser Interesse, wieder Menschen in die Stadien zu bringen. Die Fans sind ein elementarer Bestandteil für den Sport und gerade in der 3. Liga sind auch die Zuschauereinnahmen von enormer Bedeutung. Aber gerade vor dem Hintergrund steigender Infektionszahlen tragen wir eine große Verantwortung. Die Lage bleibt dynamisch und die Voraussetzungen in den einzelnen Vereinen und Ländern sind breit gefächert. Der Austausch hat gezeigt, dass die Klubs vor Ort sehr sorgfältig und intensiv mit den zuständigen Behörden genehmigungsfähige Zuschauerkonzepte unter Berücksichtigung der jeweiligen Pandemielage erarbeiten." Auch in Zwickau hoffen sie auf die Rückkehr der Fans. Aus wirtschaftlichen und emotionalen Gründen. Bildrechte: imago images/Picture Point

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident für Zuschauer ab September

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff will möglichst schon ab September Zuschauer bei Profifußballspielen erlauben. Das sagte der CDU-Politiker der in Halle erscheinenden "Mitteldeutschen "Zeitung nach einer Telefonkonferenz der Ministerpräsidenten am Dienstag. "Das Ziel sollte sein, dass wir mit dem Saisonstart allmählich den Zuschauerverkehr hinbekommen. Wir müssen den Einstieg finden.", sagte Haseloff. Das gelte nicht nur für die ersten beiden Profiligen, sondern auch für die 3. Liga mit dem 1. FC Magdeburg und dem Halleschen FC. Haseloff stellte in Aussicht, dass sich die 16 Ministerpräsidenten und die Bundesregierung bis Ende August auf ein entsprechendes Konzept einigen könnten. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff Bildrechte: dpa

Haseloff gegen Spahn und Co.