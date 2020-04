Geht es in der 3. Liga weiter oder nicht? Bis heute ist darüber keine Entscheidung gefallen. Nachdem die Drittligisten zunächst stark zerstritten waren und acht Vereine, darunter alle mitteldeutschen, auf einen Abbruch gedrängt hatten, dürfte die am Donnerstag ankündigte Finanzspritze der Deutschen Fußball-Liga (DFL) die Hoffnung auf eine Saisonfortsetzung wieder etwas genährt haben.

Entsprechend hat das DFB-Präsidium schon einmal Vorsorge getroffen und sich auf seiner Sitzung am Freitag darauf verständigt, für eine mögliche Entscheidung über einen Abbruch einen Außerordentlichen Bundestag einzuberufen. Die formelle Einberufung sei jedoch noch nicht vollzogen, da der DFB erst Diskussionen und mögliche Entscheidungen in den kommenden Wochen abwarten will.