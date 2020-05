Ein Ordentlicher DFB-Bundestag muss satzungsgemäß alle drei Jahre abgehalten werden. Ein Außerordentlicher Bundestag kann laut Satzung vom Präsidium jederzeit aus wichtigem Grund einberufen werden . Dies ist durch die Corona-Pause der Fall. Es wird daher in erster Linie Beratungen und Beschlüsse über die Durch- und Fortführung beziehungsweise den möglichen Abbruch von DFB-Spielklassen einschließlich der erforderlichen Entscheidungen über Auf- und Abstieg, geben. Zu den DFB-Spielklassen zählen die 3. Liga, die 1. und 2. Frauen-Bundesliga, die B-Juniorinnen-Bundesliga und die beiden Junioren-Bundesligen. Der Bundestag ist das höchste DFB-Gremium.

Ein Industriegebiet südwestlich von Bonn ist die Schaltzentrale des Bundestags. Auf dem Gelände der "wige SOLUTIONS Gmbh", einer langjährigen TV-Produktionsfirma, in Meckenheim trifft sich der so genannte sechsköpfige Präsidial-Ausschuss des DFB. Dort sitzen: DFB-Präsident Fritz Keller, die 1. Vizepräsidenten Dr. Rainer Koch und Peter Peters (Schalke 04), Schatzmeister Dr. Stephan Osnabrügge, Generalsekretär Dr. Friedrich Curtius und Vizepräsident Christian Seifert (DFL-Chef). Die 262 Delegierten werden per Videokonferenz zusammengeschaltet. Es gibt unter anderem ein Livestream, ein Tool zur Videokonferenz und ein elektronisches Abstimmungssystem.