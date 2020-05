Der für den Amateurfußball zuständige Vize-Präsident Rainer Koch erneuerte in seinem Bericht zu Beginn des Bundestages noch einmal die Kritik des DFB am Vorgehen des Drittligisten und dem öffentlich ausgetragenen Disput um die Saisonfortsetzung. Dies sei ein "unwürdiges Schauspiel" gewesen, er habe den Eindruck gewonnen, dass es "in Zeiten der Corona-Pandemie nur um die Sorgen und Nöte von 20 Vereinen der 3. Liga" gehe.