Fußball | 3. Liga Nach DFB-Bundestag: Zwickau bereit für Re-Start

Nun laufen die Vorbereitungen für das anstehende Heimspiel am kommenden Samstag (30. Mai) gegen Hansa Rostock (ab 14 Uhr im Liveticker in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de) auf Hochtouren. Das vom DFB übermittelte Hygienekonzept für das Stadion wird umgesetzt. Es müssen noch zusätzliche Räume für die Gästemannschaft bereitgestellt werden, zudem fehlen Markierungen für die sogenannte Einbahnstraßenregelung, berichtete FSV-Vorstandssprecher Tobias Leege auf "MDR Sport im Osten"-Anfrage. Das Team sei derweil im verodneten Quarantäne-Trainingslager.

Nach dem Außerordentlichen Bundestag am Montag wurde der FSV Zwickau auf der anschließenden Pressekonferenz auf MDR-Nachfrage auch direkt ins Spiel gebracht. DFB-Präsident Fritz Keller sollte erklären, wieso etwa auf die existenziellen Nöte zum Beispiel der Zwickauer nicht eingegangen wurde und in wie weit sich der DFB in der Pflicht sieht, dass durch die beschlossenen Maßnahmen kein Verein in den Ruin getrieben werde. Keller umschiffte die Frage schließlich gekonnt und kam zu dem Schluss, dass die Vereine nicht mehr ausgeben dürfen, als sie einnehmen.