Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) zeigt sich hoch zufrieden mit der Impfbereitschaft in der 3. Liga. Dies sagte Abteilungsleiter Manuel Hartmann in einem Interview mit "MagentaSport". "Wir haben mittlerweile eine Impfquote von gut 90 Prozent erreicht", so Hartmann. "Hinzu kommen noch die genesenen Spieler, sodass wir eine 2G-Quote von 96 Prozent haben. Das heißt, es ist nur noch ein sehr kleiner Teil an Spielern und dem Betreuerteam, die noch nicht geimpft sind."