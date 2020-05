Der 1. FC Magdeburg hat eine Woche vor dem geplanten Neustart der 3. Liga beim Deutschen Fußball-Bund eine Spielverlegung beantragt und will frühestens am 11. Juni in den Spielbetrieb einsteigen. Zudem möchte der FCM "im Sinne einer sportlichen Fairness und annähernden Wettbewerbsgleichheit eine entsprechende Vorbereitungszeit im Mannschaftstraining von mindestens 14 Tagen vor Auftakt seiner Punktspiele erhalten", wie der Verein am Samstag mitteilte. Der 1. FCM sollte am 30. Mai (14:00 Uhr) den 1. FC Kaiserslautern empfangen. Danach folgen laut Spielplan die Partien bei den Würzburger Kickers (Dienstag, 2. Juni, 19:00 Uhr) und gegen den KFC Uerdingen (am Wochenende 6. Juni, noch nicht genau terminiert). Der 1. FC Magdeburg mit Geschäftsführer Mario Kallnik (v. li.), dem Leiter der Lizenzspielerabteilung Maik Franz und Trainer Claus-Dieter Wollitz Bildrechte: imago images/Christian Schroedter

Erster Corona-Test beim FCM frühestens am Montag

Grund für die Anträge ist die durchzuführende erste Corona-Testreihe, die laut Vereinsangaben am Freitag nicht durchgeführt werden konnte. Das vom DFB gestellte Labor habe dem FCM mitteilt, dass derzeit alle Testkapazitäten erschöpft sind und frühestens am Montag eine Testreihe stattfinden könne. Somit sei der Neustart für den 1. FCM nicht haltbar. Der DFB hatte den Re-Start für den 30. Mai angesetzt. In der Liga gibt es dagegen aber auch Widerstand. "Bei allen hinlänglich bekannten Vorbehalten - der 1. FC Magdeburg war und ist für einen Re-Start der Liga bereit, was voraussetzt, dass für alle Clubs zumindest annähernd vergleichbare Startbedingungen gegeben sind. Das ist heute noch nicht der Fall. Denn ein Start in die Liga ohne eine Vorbereitungszeit von mindestens zwei bis drei Wochen Mannschaftstraining ist für uns nicht akzeptabel", sagte FCM-Geschäftsführer Mario Kallnik.

Magdeburg droht mit Einsprüchen