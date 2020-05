Fußball-Drittligist Chemnitzer FC hat den offiziellen Re-Start der Saison begrüßt. Dem MDR erklärte der Tabellen-13.: "Grundsätzlich freuen wir uns sehr, dass endlich einmal eine Entscheidung des DFB getroffen wurde, auf deren Grundlage wir nun arbeiten können. Wir begrüßen die Möglichkeit, die Saison in der 3. Liga sportlich zu Ende zu bringen. Die Mannschaft freut sich darauf, wieder Fußball spielen zu können. Natürlich wäre es schöner mit Zuschauern. Aber wir haben die Voraussetzungen zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs geschaffen."

Zum Auftakt steht das Auswärtsspiel am 31. Mai (Sonntag, 17:00 Uhr) beim FC Carl Zeiss Jena an. Dazu hatte der CFC am Donnerstag angemerkt: "Aufgrund der Verfügungslage im Freistaat Thüringen und der Stadt Jena ist der Spielort zum jetzigen Zeitpunkt nicht final bekannt." Der DFB fordert ein Ausweichstadion, wenn die politische Verfügungslage eine Begegnung im eigenen Stadion verhindert. Kommt es zur Kuriosität, dass Jena sein Heimspiel gegen Chemnitz ausgerechnet in Chemnitz bestreitet? Die "Bild" zitiert CFC-Vereinsvorsitzende Romy Polster: "Sicherlich müsste so eine Frage vom DFB an uns herangetragen werden. Aber, dass wir das Spiel theoretisch auch in Chemnitz austragen, sehe ich durchaus als eine Möglichkeit an." Die Vorrundenpartie endete 3:2 für Chemnitz Bildrechte: Karina Heßland-Wissel

Der Hallesche FC bezieht am Samstag ein Quarantäne-Trainingslager im Münsterland. Das sagte ein Klubsprecher am Freitag. Ungeachtet der eigenen Ablehnung eines Neustarts der 3. Liga am 30. Mai wird sich die Mannschaft auf den ersten Spieltag nach der Corona-Pause bei Preußen Münster am 31. Mai (Sonntag, 14:00 Uhr) vorbereiten. Das Münsterland wurde als Ort gewählt, weil dort anders als in Sachsen-Anhalt das komplette Mannschaftstraining erlaubt ist und weil der Weg zum Auswärtsspiel dann nicht so lang ist. Der HFC sieht, ähnlich wie auch der kommende Gegner, den Neustart kritisch. Man befürchtet eine Wettbewerbsverzerrung, weil keine gleichen Bedingungen für alle 20 Liga-Teams gegeben sind. Der Verein prüft rechtliche Schritte gegen den DFB. Trainer Ismail Atalan sagte der "Bild": "Chancengleichheit sieht anders aus. Den Vereinen wurden ursprünglich drei Wochen Mannschaftstraining versprochen, dann blieben zwei Wochen als Zusage und nun sind daraus drei Tage geworden laut Verfügungslage. Deshalb fühlen wir uns als Aktive und Verantwortliche nicht ernstgenommen. Wir müssen versuchen, mit tadellosem Charakter den Wettbewerbsnachteil zu kompensieren."

Der HFC fährt ins Münsterland. Für Trainer Ismail Atalan (Mi.) ist es eine Fahrt in die Nähe seines Wohnorts Senden. Bildrechte: imago images/VIADATA