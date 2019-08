Was übersetzt bedeutet, dass die CFC GmbH bei einer Auflösung des Chemnitzer FC e.V. in der kommenden Spielzeit keine Zulassung für die 3. Liga erhalten würde. Der DFB äußert sich dazu wie folgt:"An Spekulationen über mögliche Szenarien, Folgewirkungen oder Sanktionen möchte sich der DFB nicht beteiligen. Wir prüfen stets die konkreten Fälle. Aktueller Stand ist, dass der Chemnitzer FC e.V. existiert und ausreichend Jugendmannschaften vorhanden sind. Mit dem Klub steht der DFB regelmäßig in Kontakt und Austausch."

Doch auch der Spielbetrieb in der laufenden Saison könnte gefährdet sein, weil im Fall einer Abwicklung des Muttervereins auch dessen Anteile an der Fußball GmbH zu Geld gemacht werden müssten.

Insolvenzverwalter Klaus Siemon hatte am Donnerstag in einer Pressemitteilung erklärt, dass der Chemnitzer FC e.V. laufende Ausgaben nicht mehr deckeln könne. Schuld daran sei der vom Amtsgericht Chemnitz bestellte Notvorstand um Andreas Georgi. Die Verantwortlichen des Vereinsregisters beim Amtsgericht Chemnitz sollen zudem die Situation weiter verschärft haben. Es habe den Insolvenzverwalter bei der Benennung des Vorstandes nicht einbezogen, habe ihm zudem den Zugriff auf die Gesellschaftsanteile unmöglich gemacht. Gericht-Sprecherin Birgit Feuring wies diese Vorwürfe im MDR zurück: "Das Vereinsregister handelte, weil der Verein ohne Führung war." Der Notvorstand sei korrekt im Amt: "Die Kompetenz des Notvorstandes ist die Einberufung einer Mitgliederversammlung, damit ein neuer Vorstand gewählt werden kann", so Feuring. In einer Pressemitteilung vom 1. August verweist Insolvenzverwalter Klaus Siemon "darauf, dass von der Massenunzulänglichkeit beim CFC e.V. die CFC GmbH nicht betroffen ist. Die Chemnitzer FC Fußball GmbH ist vollständig funktions- und handlungsfähig."