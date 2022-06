Einige Vereine dürfen in bestimmten Fällen nicht im heimischen Stadion antreten. So muss Neuling Oldenburg alle Heimpartien in der Frostperiode sowie alle nach 18.30 Uhr angesetzten Heimspiele aufgrund einer fehlenden Rasenheizung sowie aus Lärmschutzgründen in Hannover bestreiten. Mit-Aufsteiger Bayreuth müsste bis zur Fertigstellung einer neuen Flutlichtanlage bei Abendspielen nach Erfurt ausweichen. Der SC Verl wird seine Heimspiele in Paderborn austragen, bis in der eigentlichen Spielstätte des Clubs das Flutlicht ertüchtigt und die Rasenheizung fertiggestellt ist sowie weitere verbindliche infrastrukturelle Maßnahmen vorgenommen sind.