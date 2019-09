Die Antworten sind dem DFB innerhalb von sieben Tagen nach Aufforderung zukommen zu lassen. Vorausgegangen war ein offizieller Protest des Halleschen FC beim DFB gegen die Wertung des Drittliga-Spiels gegen Preußen Münster (2:2), sodass sich aktuell die Sportgerichtsbarkeit mit dem Fall beschäftigt. Durch das laufende Verfahren wollte der DFB auch keine weiteren Aussagen treffen. Breideband sagte lediglich: "Es liegt ein Einspruch vor und über den wird befunden."



Während einer unübersichtlichen Auswechslung musste der Hallesche FC den Ausgleich zum 2:2 hinnehmen. Wann eine mögliche Entscheidung fällt, ließ Breideband offen. Gegen ein mögliches Urteil könne zudem auch noch Revision eingelegt werden. HFC-Trainer Torsten Ziegner mochte sich am Mittwoch nicht zu der Thematik äußern. Am Donnerstagmittag findet die reguläre Pressekonferenz des HFC vor dem Spiel am Samstag (live im MDR) bei Eintracht Braunschweig statt.