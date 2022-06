Mit dem Traditionsduell der ehemaligen Fußball-Bundesligisten Dynamo Dresden und 1860 München startet die 3. Liga in ihre neue Saison. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bei der Veröffentlichung des neuen Spielplans am Freitag (24.06.22) bekannt. Diese Partie soll am Samstag stattfinden.