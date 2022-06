Dynamo am Samstag, Aue, Zwickau und Halle am Sonntag – so starten die mitteldeutschen Fußball-Drittligisten in die neue Saison. Das geht aus den zeitgenauen Ansetzungen hervor, die der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch (29.06.2022) für den 1. Drittliga-Spieltag vorgenommen hat.