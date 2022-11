Das Sachsen-Derby in der Rückrunde der 3. Fußball-Liga findet Anfang März statt. Nach der Terminierung durch den Deutschen Fußball-Bund empfängt Dynamo Dresden am 25. Spieltag am 4. März um 14:00 Uhr (Samstag) im Rudolf-Harbig-Stadion den FC Erzgebirge Aue. Das teilte der DFB, der die Spieltage 22 bis 29 zeitgenau angesetzt hat, am Freitag mit. Dynamo hatte sich in der Vorrunde 1:0 durchgesetzt.