Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verhandelt am Donnerstag mündlich die Vorwürfe mehrerer Spieler des Drittligisten 1. FC Magdeburg gegen Abwehrspieler Dennis Erdmann vom Ligakonkurrenten 1. FC Saarbrücken. Geleitet wird die Sitzung von Stephan Oberholz, dem stellvertretenden Vorsitzenden des DFB-Sportgerichts. Das gab der Verband am Mittwoch in einer Pressemitteilung bekannt.