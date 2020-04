Klubs haben gemeinsame Verantwortung

Die Vereine haben eine gemeinsame Verantwortung für die gesamte Liga. "Es nützt nichts, Lösungen anzugehen, die bis zum 30. Juni helfen, in der neuen Spielzeit dann aber zu noch größeren Problemen führen", erklärte Frymuth. Im Vergleich zu den oberen beiden Ligen gäbe es in der 3. Liga eine komplett andere Einnahmesituation. Dort gehe es nicht primär um das TV-Geld, sondern bei vielen Vereinen um Zuschauereinnahmen. Deshalb müsse man Verständnis für unterschiedliche Betrachtungsweisen haben, so Frymuth. Allerdings habe er eine solche Diversität auch im öffentlichen Austausch noch nicht erlebt. Vielleicht müsse "hier der Deckel hochgemacht werden, um die nächsten Schritte wieder gemeinsam besprechen und erarbeiten zu können".

"Dinge hängen stark von behördlichen Verfügungen ab"

Die Saison zu Ende zu spielen, sei der Auftrag des DFB. "Deshalb werden seit Wochen Lösungsansätze gesucht, wie dies möglich ist. Das geht aber nur in Stufen. Wie alle Unternehmen in der Wirtschaft haben die Vereine und der DFB keinen Plan in der Schublade, den man jetzt ziehen kann", betonte der DFB-Vizepräsident.

Bildrechte: imago images/Jörg Schüler

"Wir müssen Dinge erarbeiten, die stark von behördlichen Verfügungen abhängen. Denen müssen wir die absolute Priorität geben. Es geht um die Gesundheitssituation in Deutschland und im nächsten Schritt um die Möglichkeit, den Spielbetrieb fortzusetzen", sagte der 63-Jährige. Es gehe darum, in kleinen Schritten wieder in die Normalität zu gehen - genau wie "der Unternehmer, der ab Montag wieder die Möglichkeit hat, seinen 750 Quadratmeter-Laden zu öffnen". Auch ein Konzept möglicher "Geisterspiele" werde erarbeitet. Doch wann die Saison fortgesetzt werden könne und welche Voraussetzungen beispielsweise im Spätsommer herrschen, sei unklar.

Im Fußball zuerst Rahmenbedingungen schaffen

Laut Frymuth müssten auch im Fußball zuerst die Rahmenbedingungen geschaffen werden, um weiterspielen zu können. Die Kostenproblematik solle für die Vereine im Griff gehalten werden. An der Einnahmeproblematik im Hinblick auf Zuschauer könne der DFB hingegen nichts ändern. "Es wäre ein fatales Signal, wenn wir in der 3. Liga sofort mit hohen Kapazitäten an Zuschauern spielen wollen würden. Diese Botschaft würde nicht zum Fußball in seiner Gesamtheit passen", erklärte Frymuth und ergänzte: "Die Probleme im Fußball bewegen andere Unternehmer auch."

DFB-Vizepräsident Peter Frymuth im Talk Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Frymuth: "Niemand nimmt Insolvenzen billigend in Kauf"

Viele Klubs sorgen sich dieser Tage wegen einer drohenden Insolvenz. Diese nimmt Frymuth zufolge niemand beim DFB billigend in Kauf. Aussagen von Vereinen in Richtung Insolvenzgefahr nehme der Verband sehr ernst, so der Vizepräsident. Der DFB müsse sich mit diesem Thema immer wieder befassen und dann mit den Vereinen besprechen. "Wir haben die Stabilität des Gesamtbildes der 3. Liga im Auge. Wir können nicht die wirtschaftliche Entwicklung eines Vereins beeinflussen, aber wir können Vereinen Vorschläge machen", sagte Frymuth. Durch Geschlossenheit solle die Liga nach der Krise zu alter Stärke zurückfinden und interessant bleiben, das sei der Wunsch der Verantwortlichen.

Fußball darf sich nicht zu wichtig nehmen