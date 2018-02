RWE legt Beschwerde ein

"Natürlich sind wir enttäuscht, dass man in Frankfurt unsere Argumentation nicht nachvollzieht", sagte Präsident Frank Nowag in einer Mitteilung auf der Vereinsseite. "Jetzt droht uns ein Punkt Abzug in der laufenden Saison." Noch ist die Strafe allerdings nicht rechtskräftig. Der Verein werde gegen die Entscheidung des DFB Einspruch einlegen, heißt es weiter. Man sei zuversichtlich, den Punktabzug in eine Geldstrafe umwandeln zu können. Allerdings sei nicht auszuschließen, dass sich das ganze Verfahren noch fünf oder sechs Wochen hinziehe, befürchtet RWE. RWE-Präsidnet Frank Nowag Bildrechte: IMAGO

Innerhalb einer Woche können die Erfurter bei der DFB-Zentralverwaltung eine offizielle Beschwerde einlegen. Anschließend könnte sich der Verein auch noch an den Zulassungsbeschwerdeausschuss wenden. Der Aufsichtsratsvorsitzende Michael Tallai sprach von einer "knappen Entscheidung". "Offensichtlich haben Kleinigkeiten den Ausschlag gegeben, wobei auch ein Punkt Abzug für uns in der jetzigen Situation eine schmerzliche Strafe wäre", so Tallai. In der Tabelle liegen die Erfurter mit 18 Punkten auf dem letzten Platz. Bei einem Punktabzug würde der Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz auf acht Punkte anwachsen.

Laut DFB hat RWE die Lücke höchstens zu 90 Prozent geschlossen

Bildrechte: IMAGO Die Erfurter hatten nach eigenen Angaben die Unterlagen zur Schließung der Finanzlücke in Höhe von 1,6 Millionen Euro fristgerecht eingereicht. Diese seien aber vom DFB nicht vollumfänglich anerkannt worden. Die DFB-Regularien sehen den Abzug eines Punktes vor, wenn eine Liquiditätslücke nur zu 51 bis 90 Prozent geschlossen werden kann. Wenn die Quote darunter liegt, werden nach Angaben des DFB zwei Punkte abgezogen. Bei einer Lücke von weniger als zehn Prozent ist eine Geldstrafe in Höhe von zehn Prozent der nicht geschlossenen Liquiditätslücke vorgesehen.

Knackpunkt Benefizspiele