Die Bonga-Brüder

"Es ist wirklich kaum in Worte zu fassen", sagt Tarsis Bonga. Der Stürmer des CFC meint die Karriere seines Bruders. Isaac läuft für die Washington Wizards in der NBA auf, der besten Basketball-Liga der Welt. "Er versucht es einfach nur zu leben", sagt Tarsis über Isaac, "und nicht nachzudenken: Krass, wo bin ich hier?"

Isaac Bonga schraubt sich in die Lüfte. Bildrechte: imago images / Camera 4

Seit anderthalb Jahren ist der deutsche Nationalspieler Isaac Bonga in der NBA. Genau dahin wollte er – und auch Bruder Tarsis ist dort, wo er sich schon als Kind sah: im Profi-Sport. "Schon als wir klein waren, haben wir genau die Träume gehabt. Er mit Basketball, ich mit Fußball. Dass es schon so weit gekommen ist, da kann man sich nur freuen", sagt Tarsis Bonga in Chemnitz.



Tausende Kilometer weiter westlich in den USA lebt Bruder Isaac. Der Kontakt zwischen ihnen sei gut, sagen beide. Sie telefonieren, verfolgen ihre Karrieren gegenseitig. "Wir sprechen viel über die Saison", sagt Isaac Bonga.