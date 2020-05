Als MDR-Livespiel wartet gleich ein echter Knüller im Abstiegskampf: Ab 14 Uhr die Heimpartie des 1. FC Magdeburg gegen den 1. FC Kaiserslautern. Anschließend senden wir ab 16:30 Uhr eine ausführliche Zusammenfassung des Zwickauer Heimspiels gegen Hansa Rostock. Am Sonntag, 31. Mai, folgt ein ebenso ausführlicher Bericht über die HFC-Auswärtspartie in Münster (Sport im Osten, ab 15:10 Uhr). Auf das 17 Uhr in Würzburg stattfindende Duell der Jenaer gegen Chemnitz blicken wir bei MDR AKTUELL ab 19:30 Uhr zurück.

3. Liga im TV, Hörfunk und in der SpiO-App

Wie gewohnt gibt es an den langen Fußball-Samstagen ein Free-TV-Livespiel im MDR, die "Sport im Osten"-Magazinsendung und die Berichterstattung im MDR AKTUELL-Hörfunk. Am Sonntag folgt die zweite "SpiO"-Magazinsendung des Wochenendes. Über die Spiele unter der Woche werden Sie umfassend in den Nachrichtensendungen von MDR AKTUELL im TV und Hörfunk informiert. Genauso verpassen Sie die ganze Woche über nichts von Ihrem Drittliga-Lieblingsverein in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de.

30./31. Mai: Der 28. Spieltag im Überblick

Sa., 14 Uhr: 1. FC Magdeburg - 1. FC Kaiserslautern (live im MDR FERNSEHEN)

Sa., 14 Uhr: FSV Zwickau - Hansa Rostock (Ausführliche SpiO-Zsfg. ab 16:30 Uhr)

Sa., 14 Uhr: Waldhof Mannheim - KFC Uerdingen

Sa., 14 Uhr: SV Meppen - Würzburger Kickers

Sa., 14 Uhr: SGS Großaspach - SpVgg Unterhaching

Sa., 14 Uhr: FC Ingolstadt - Bayern München II

Sa., 14 Uhr: Eintracht Braunschweig - Viktoria Köln

So., 13 Uhr: 1860 München - MSV Duisburg

So., 14 Uhr: Preußen Münster - Hallescher FC (Ausführliche SpiO-Zsfg. ab 15:10 Uhr)

So., 17 Uhr: Carl Zeiss Jena - Chemnitzer FC (Zsfg. bei MDR AKTUELL um 19:30 Uhr)

Die sportliche Ausgangssituation