Standardspezialist Fabio Viteritti. Bildrechte: Picture Point Fabio Viteritti (FSV Zwickau): Mit Energie Cottbus misslang Fabio Viteritti in der vergangenen Saison auf dramatische Art und Weise am letzten Spieltag in Braunschweig. Abgestiegen ist der abschlussstarke Mittelfeldspieler dennoch nicht - sondern wechselte zum FSV Zwickau. Dort gehörte er in der Hinrunde zu den zweifellos Besten im Kader von Cheftrainer Joe Enochs. Fünf Tore, fünf Vorlagen - eine starke Quote für den 26-Jährigen, der in Lörrach an der Schweizer Grenze geboren wurde, aber schon seit einigen Jahren in Ostdeutschland unterwegs ist. Zuerst in Magdeburg, dann in Neustrelitz und Cottbus sowie nun in Zwickau. Der Mann mit den italienischen Wurzeln ist also mittlerweile ein halber "Ossi". Der Standardspezialist gehört nicht zuletzt ob seiner Kreativität in der Offensive in unsere Elf hinein.

Bentley Baxter Bahn (FSV Zwickau): Was auch immer den Bankkaufmann Heiner und die Zahntechnikerin Meike im August vor 27 Jahren dazu bewogen hatte, ihren neugeborenen Sohn Bentley Baxter zu nennen - sie hofften vielleicht irgendwie darauf, dass sich ihr Sprössling mal einen Namen machen wird. Zumindest in den hiesigen Gefilden ist ihm das gelungen. Ein herausragender Drittliga-Leistungsträger wie er darf dann auch mit Fug und Recht den einer Edelkarosse würdigen Namen tragen.



Auf dem Platz ist er in der kampfstarken HFC-Truppe tatsächlich ein Motor, der auch die feine Klinge schlagen kann. Bahn treibt das Spiel der Saalestädter als Verbindungsakteur zwischen Abwehr und Angriff an. Im Idealfall zahlt sich das im Mai aus - mit dem angestrebten Aufstieg in die 2. Bundesliga.

FCM-Neuzugang Sören Bertram jubelt nach seinem Derbytreffer gegen seinen Ex-Klub HFC. Bildrechte: imago images/Jan Huebner Sören Bertram (1. FC Magdeburg): Wie auch hier schon erwähnt, hat der 1. FC Magdeburg eine alles andere als zufriedenstellende Hinrunde gespielt. Neben dem ewigen Torjäger Christian Beck oder Verteidiger Tobias Müller war Sören Bertram noch einer der wenigen Lichtblicke.



Nicht zuletzt schrieb er sich mit dem 1:0-Siegtor im Sachsen-Anhalt-Derby gegen den Halleschen FC gleich ein eigenes kleines Kapitel in der FCM-Vereinsgeschichte. Von 2014 bis 2016 stand der Linksfuß übrigens beim Erzrivalen aus der Saalestadt unter Vertrag. Was er sich wohl dabei gedacht hat, ausgerechnet beim direkten Konkurrenten anzuheuern? Bertram: "Es ist schön, die 20.000 Fans mal im Rücken zu haben und nicht gegen sich."

Erik Tallig (Chemnitzer FC): Mit dieser rasanten Entwicklung hätten vor Saisonstart wohl nur die Wenigsten gerechnet. Auch David Bergner nicht, der dem CFC-Eigengewächs Erik Tallig in der vergangenen Saison zu dessen ersten Einsätzen in der ersten Mannschaft samt Profivertrag verholfen hatte. Während der ersten zwei Monate dieser Drittliga-Spielzeit musste sich der vormalige Abiturient dann noch mit regelmäßigen Joker-Einsätzen begnügen, bis ihn Bergners Nachfolger auf dem Cheftrainerposten, Patrick Glöckner, beinah ausschließlich von Beginn an ins kalte Wasser warf.



Und der unbekümmerte 19-Jährige, bereits seit 2009 im Verein, beeindruckte fortan. "Erik ist ein Spieler, der immer an sich arbeitet, weiter will und sich nicht ausruht. Ihm ist klar, dass er sich auch nicht ausruhen kann, wenn er im Team bleiben möchte", betonte Trainer Glöckner in der "Freien Presse". Talligs vier Tore und eine Vorlage seit dem Startelfdebüt Anfang Oktober in Großaspach sollen also erst der Anfang gewesen sein.

Zwei Garanten des Chemnitzer Aufschwungs: Knipser Philipp Hosiner (li.) und Senkrechtstarter Erik Tallig (re.). Bildrechte: imago images/Picture Point Philipp Hosiner (Chemnitzer FC): Dass Philipp Hosiner überhaupt noch Hochleistungssport betreiben kann, das allein grenzt an ein kleines Wunder. Der hoch veranlagte Angreifer hatte nicht zuletzt in der Heimat bei Austria Wien europaweit auf sich aufmerksam gemacht, ehe 2015 ein während des Medizinchecks beim 1. FC Köln entdeckter, zwei Kilo schwerer Nierentumor entfernt werden musste. Diesen Schicksalsschlag überstand der Strafraumknipser genauso wie einen einseitigen Lungenkollaps im Dezember 2016, als er für Union Berlin in der 2. Bundesliga spielte.



Über zweieinhalb Jahre später lotste Drittliga-Rückkehrer CFC kurz vor Ablauf der Sommertransferfrist den österreichischen Ex-Nationalspieler von Sturm Graz nach Chemnitz. Bei den "Himmelblauen" machte sich der mittlerweile 30-jährige Routinier schnell unverzichtbar. Knüpft er auch im neuen Jahr an seine aktuelle Fabelquote an (13 Spiele, 9 Tore, 3 Assists), könnte er die CFC-Lebensversicherung im Abstiegskampf sein.

Volltreffer von Zwickaus Sportdirekter Toni Wachsmuth im Sommer: Leihspieler Elias Huth (li.) überzeugt bei den Westsachsen. Bildrechte: EIBNER/Frank Wenzel Elias Huth (FSV Zwickau): Da hat der FSV Zwickau einen echten Fang gemacht. Als Pendant zu Altmeister Ronny König hatten die Sachsen Elias Huth vom 1. FC Kaiserslautern ausgeliehen - und der Neuzugang erwies sich bislang als wahrer Glücksgriff. Acht Tore und vier Vorlagen bezeugen die starken Leistungen des Youngsters. Gerade in der Anfangsphase der Saison, als es beim FCK gar nicht rund lief, hatten ihn die Kaderplaner der "Roten Teufel" mit einiger Sicherheit vermisst. Bitter nur für die Westsachsen, die den 22-Jährigen wenig verwunderlich nur allzu gern über die Saison hinaus binden würden: Trifft der robuste, schnelle, technisch beschlagene Huth weiter wie am Fließband, dürfte er vielleicht noch für ganz andere Vereine interessant werden.