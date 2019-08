Drittliga-Aufsteiger Chemnitzer FC ist derzeit nicht zu beneiden - und das nicht nur, wegen der schweren Aufgabe am Freitag gegen den erstarkten 1. FC Magdeburg: Beim CFC kehrt einfach keine Ruhe ein: Suspendierung von Torjäger Daniel Frahn, erneute Insolvenzangst sowie zuletzt die Androhung des Insolvenzverwalters, den Verein aus dem Vereinsregister zu löschen und den Notvorstand in Haft zu nehmen. Zudem ist das Team von Trainer David Bergner sportlich noch nicht in der neuen Liga angekommen - vor allem in der Defensive hapert es beim Aufsteiger. Ähnlich wie der kommende Gegner aus Magdeburg will man nun aus der knappen Pokalniederlage gegen den Hamburger SV Mut schöpfen. Chemnitz musste sich gegen den Favoriten erst im Elfmeterschießen geschlagen geben. Bergner sagte noch am Montagabend: "Vom Kopf her kann das Spiel helfen. Wir müssen sehen, dass wir das, was wir im DFB-Pokal gezeigt haben, jetzt auf die Liga projizieren."