Top: Philipp Hosiner, der mitteldeutsche Tor-Garant

An ihm lag es nicht: Philipp Hosiner war der Tor-Garant des Chemnitzer FC. Mit 19 Saisontoren landete der Österreicher am Ende auf Platz drei der Torjägerliste, hinter Kwasi Okyere Wriedt vom FC Bayern II (24) und Albert Bunjaku von Viktoria Köln (20). Er ist damit auch der beste mitteldeutsche Torschütze der abgelaufenen Saison. Da passte es ins Bild, dass Hosiner ausgerechnet am Tag des Abstiegs noch einmal ordentlich knipste – und zwar gleich dreimal. Vielleicht, so möchte man mutmaßen, hätte er noch häufiger treffen müssen – insbesondere nach dem Re-Start, als ihm bis zum letzten Spieltag kein einziges Tor gelang.

Flop: Der Dauer-Streit zwischen den CFC-Fans und Klaus Siemon

Bildrechte: Karina Heßland-Wissel Dass beim Chemnitzer FC am Ende wieder über Fußball gesprochen werden konnte, ist schon bemerkenswert. Denn eigentlich beherrschen immer noch andere Themen den Verein, allen voran das laufende Insolvenzverfahren. Ein erfolgreiches Ende dieses Verfahrens sei mit dem Abstieg in weite Ferne gerückt, sagte Insolvenzverwalter Klaus Siemon am Sonntag – und gab die Schuld am Chemnitzer Abstieg ausgerechnet den Fans, die die Mannschaft seit dem Re-Start nicht unterstützt hätten. Damit schließt sich gewissermaßen ein Kreis, denn die Querelen zwischen der Chemnitzer Fanszene und Siemon zogen sich durch die gesamte Saison. Dabei ging es auch um den Re-Start nach der Corona-Pause: Die Fans kritisierten den "beispiellosen Schlingerkurs" des CFC, der erst für einen Saisonabbruch plädierte, dann jedoch für eine Saisonfortsetzung.

Top: Elias Huth, das perfekte Ronny-König-Pendant

Er ist die mitteldeutsche Entdeckung der Saison: Elias Huth, ausgeliehen vom 1. FC Kaiserslautern, bereitete den Fans des FSV Zwickau in der abgelaufenen Spielzeit eine Menge Freude. Mit 14 Toren steht Huth in der mitteldeutschen Torjägerliste auf dem zweiten Platz hinter dem Chemnitzer Philipp Hosiner (19) und gemeinsam mit dem Hallenser Terrence Boyd (14). Mit seinen 23 Jahren war er das perfekte Pendant zum 37-jährigen Routinier Ronny König, mit dem er häufig ein Sturmduo bildete. Und natürlich war er auch am Klassenerhalt maßgeblich beteiligt, als er beim letztlich vorentscheidenden Spiel gegen Chemnitz die zwischenzeitliche 1:0-Führung für Zwickau erzielte.

Flop: Der Rechtsstreit mit Sebastian Wimmer

Bildrechte: FSV Zwickau Der FSV Zwickau trat in der Öffentlichkeit fast immer als geschlossene Einheit auf, vom Vorstand über den Trainer bis zur Mannschaft. Nur in diesem einen Fall war das anders: Als der Verein Corona-bedingt auf Kurzarbeit umstellte, war Spieler Sebastian Wimmer mit dieser Maßnahme nicht einverstanden und leitete rechtliche Schritte ein. Zum Trainingsstart im Mai war er nicht erschienen. Zwickaus Sportdirektor Toni Wachsmuth wertete das als "klares Bekenntnis gegen Mannschaft und Verein". Wimmer gehörte seit dem Re-Start nicht mehr zum Kader der Westsachsen, sein Vertrag lief zum Saisonende aus.

Top: Die Weichen für die Zukunft scheinen gestellt

Es gab nicht viele Lichtblicke in einer Jenaer Katastrophensaison, die mit dem Abstieg als abgeschlagener Tabellenletzter endete. Doch etwas Hoffnung auf die kommende Spielzeit machen die Leistungen einiger der Nachwuchsspieler, die Anfang Juni zu den Profis hochgezogen wurden als der Klassenerhalt schon nicht mehr möglich war.



Drei von ihnen kamen in der Endphase der Saison dann auch bereits regelmäßig zum Einsatz: Der 20-jährige Stürmer Vasileios Dedidis (fünf Spiele), der 18-jährige Außenverteidiger Eric Voufack (4) und der 22-jährige Abwehrmann Niclas Fiedler (4). Dazu stand der 20-jährige Lukas Sedlak - schon seit Saisonbeginn im Kader - bei den letzten beiden Partien im Tor. "Die Jungs sollen das mitnehmen als Lernprozess", sagte der scheidende Teamchef René Klingbeil. In der neuen Saison müssten dann aber einige Fehler abgestellt werden.

Flop: Sommer-Verstärkungen waren großteils keine