"Als der Anruf kam, war ich sofort angepiekst", berichtete Kunert im "SpiO"-Talk des MDR am Freitag (26. Juni): "Jena hat eine große Fanbasis und ist ein geiler Verein. Das hat mich sehr gereizt." Der erfahrene Nachwuchstrainer, der unter anderem für Hertha BSC, VfL Wolfsburg oder den Hamburger SV Talente ausbildete, wird aber der kommenden Saison den Neuaufbau bei den Thüringen verantworten. Keine einfache Aufgabe, wie er selbst zugibt: "Es wird erst einmal nicht so leicht sein, den Abstieg aus den Klamotten zu kriegen. Wir müssen neu anfangen, fleißig sein und dann schauen, was dabei rauskommt."

Mit dem neuen Sportdirektor Tobias Werner weiß Kunert zudem um "einen sehr guten Ansprechpartner." Die Kaderplanungen für die kommende Spielzeit laufen so langsam aber sicher an: "Wir haben viele Kandidaten, die zu uns kommen möchten und für den Neuanfang stehen wollen. Wir haben einige im Kopf, können aber nicht alle realisieren. Die müssen natürlich auch passen." In erster Linie gilt es für die Mannschaft zunächst, die aktuelle Drittliga-Saison so gut es eben geht zu beenden. "Die Jungs wissen, sie sind abgestiegen. Das ist eine große Belastung, schwer für die Physis, auch der Kopf spielt eine Rolle", so Kunert.