Dirk Kunert hat beim bereits feststehenden Drittliga-Absteiger FC Carl Zeiss Jena einen Cheftrainer-Vertrag bis Sommer 2022 unterschrieben. Das teilten die Thüringer am Mittwoch mit. Der 52-Jährige kommt per Ausstiegsklausel von Jenas zukünftigem Regionalliga-Kontrahenten Berliner AK, wo Kunert noch Anfang Juni seinen Vertrag um ein Jahr verlängert hatte.

Die "Perspektive in Jena auf eine spannende Aufgabe im emotionalen Umfeld dieses Clubs hat letztlich den Ausschlag gegeben, diesen Schritt zu gehen. Und ich gehe diesen mit Überzeugung und Vorfreude an. Mich reizt es, beim Gestalten des Neuaufbaus in der Regionalliga mit anzupacken und etwas zu entwickeln", wurde der Fußballlehrer in einer offiziellen Mitteilung der Thüringer zitiert.