BAK-Präsident Mehmet Ali Han. Bildrechte: IMAGO

Im Gespräch mit der "Bild"Zeitung zürnte BAK-Präsident Mehmet Ali Han: "Ich bin enttäuscht und schockiert. Ich habe am Sonntagabend um 23 Uhr aus dem Internet davon erfahren. Ich finde das nicht gut. Das ist nicht sauber. Weder Jena noch Herr Kunert haben mit mir darüber gesprochen. Aber das sollte doch eigentlich der normale Weg sein, wenn man einen Trainer will, der woanders unter Vertrag steht."



Die Blau-Gelb-Weißen wollten sich auf MDR-Anfrage nicht zur Personalie äußern. "So lange Dinge nicht fix sind, wird es keine offizielle Verlautbarung von unserer Seite geben", sagte FCC-Vereinssprecher Andreas Trautmann am Dienstagvormittag (23. Juni). Aktuell leitet René Klingbeil als Teamchef das Jenaer Profiteam. Da ihm die nötige Lizenz fehlt, rückt Klingbeil von der kommenden Saison auf den Co-Trainerposten im Paradies.