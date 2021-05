Gleiche Liga, neuer Verein: Wenige Tage nach seinem Abschied vom 1. FC Magdeburg hat Dominik Ernst einen Vertrag beim 1. FC Saarbrücken unterschrieben. Wie der Verein am Mittwoch bekannt gab, unterschrieb der 30-jährige Abwehrspieler für zwei Jahre. Zuvor hatte Ernst seinen auslaufenden Vertrag beim FCM nicht verlängert.

Saarbücken freut sich über Neuzugang Nummer fünf. Sportdirektor Jürgen Luginger bezeichnet Ernst in der Pressemitteilung als "ständigen Unruheherd auf der rechten Seite". Er bringe die nötige Aggressivität mit und versuche stets das Spiel nach vorne mit zu gestalten. "Dominik besticht durch eine hohe Intensität in seinem Spiel und kann eine Mannschaft damit mitreißen. Wir sind sehr froh, dass er sich für den FCS entschieden hat", so Luginger.