In der vergangenen Spielzeit konnte der FSV Zwickau den Abstieg gerade noch abwenden, doch für die Westsachsen hat auch in der kommenden Spielzeit der Klassenverbleib oberste Priorität. Schwer wiegt in dem Zusammenhang der Weggang von Topstürmer Elias Huth, der nach seinem Leihende zum 1. FC Kaiserslautern zurückgekehrt ist. Gerne hätte man den 14-Tore-Mann in Zwickau behalten, aber "Torjäger, die diese Quote versprechen, sind extrem begehrt und entsprechend teuer", sagt FSV-Sportdirektor Toni Wachsmuth auf "kicker.de".