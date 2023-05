Auch Jan Löhmannsröben war völlig geknickt. "Es tut weh. Wenn du in Gesichter von Spielern guckst, die lange hier sind und mit dem Verein verwurzelt sind, die weinen. Es fühlt sich für jeden wie persönliches Versagen an", meinte der Abwehrmann, der im Sommer vom Halleschen FC zu den "Schwänen" gewechselt war. Der Verein sei sehr familiär und herzlich. Deshalb hoffe er, dass es für alle irgendwie weitergeht und der Schaden durch den Abstieg nicht zu groß wird.

Verteidiger Nils Butzen schaute auf die Saison zurück und bemerkte: "Wenn du drei Spieltage vor Schluss abgestiegen bist, war der Kader nicht gut genug." Es sei aber zu einfach, es allein auf die Qualität zu schieben. Die gesamte Spielzeit sei geprägt gewesen von viel Unruhe im Verein. "Wenn ich mal so durchgehe, in welchen Bereichen wir drittligareif waren, und da rede ich nicht nur vom Sportlichen, fallen mir nicht viele Bereiche ein", sagte der 30-Jährige.

Eine in jedem Fall kontrovers diskutierte Entscheidung war die Entlassung von Trainer Joe Enochs (jetzt Coach beim abstiegsbedrohten Zweitligisten Jahn Regensburg) . Anfang Februar 2023 musste er nach dem 1:1 gegen den damaligen Tabellenletzten SV Meppen zusammen mit Sportdirektor Toni Wachsmuth seinen Hut nehmen.

Der US-Amerikaner hatte die Westsachsen in der Saison 2018/19 übernommen und die "Schwäne" trotz schwieriger Verhältnisse stets zum Klassenerhalt geführt. Finanziell waren die Zwickauer nie auf Rosen gebettet. Der Etat gehörte immer zu einem Geringsten der Liga, in der aktuellen Spielzeit betrug er knapp drei Millionen Euro. Auch deshalb nehme der Abstieg eine "Riesendimension" ein, so Thielemann, "gerade wenn man über die Jahre mit relativ schmalem Geldbeutel die Liga halten kann. Dementsprechend ist das dann vielleicht die logische Schlussfolgerung."